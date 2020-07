Fondazione Funivie Oropa, avviso pubblico per le nomine della Provincia

La Provincia di Biella ha pubblicato un avviso per la selezione dei due rappresentanti di cui ha diritto di nomina in seno al Consiglio di Amministrazione della partecipata Fondazione Funivie Oropa.

Questi i requisiti per la nomina a tale incarico. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale o provinciale; non devono rientrare nelle cause ostative di candidatura ed ineleggibilità previste dalla legge; non devono trovarsi, rispetto alla Provincia ed alla Fondazione, in situazioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal Testo Unico sugli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico; negli ultimi cinque anni non devono aver ricoperto cariche analoghe se hanno chiuso in perdita per tre anni consecutivi il bilancio dell'ente amministrato; devono documentare di aver acquisito, sulla base di rilevanti esperienze nel campo turistico, sportivo, naturalistico e culturale, la necessaria competenza tecnica o amministrativa per ricoprire tale ruolo.

L'incarico di consigliere di amministrazione della Fondazione Funivie Oropa ha durata di cinque anni ed è gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio del mandato conferito.

Le candidature, corredate da dettagliato curriculum vitae e dalle dichiarazioni da rendere sugli appositi modelli pubblicati insieme all'avviso, dovranno pervenire alla Provincia di Biella tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it , entro e non oltre le 12 del giorno 8 settembre 2020.

L'Amministrazione provinciale declina ogni responsabilità in ordine a pec inviate entro data e ora di scadenza, ma consegnate sul server dell'Amministrazione oltre i termini indicati.