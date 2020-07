FAI Biella, visite sold out ai luoghi simbolo del Piazzo FOTO

I biellesi riscoprono le antiche bellezze del Piazzo. Sabato sera, 25 luglio, è andata in scena La B(i)ell’atmosfera del Piazzo – Sogni e visite in una notte di mezza estate, un'iniziativa culturale organizzata dalla delegazione FAI Biella col patrocinio dell'Assessorato al Turismo e Unesco del Comune di Biella: nutrito interesse e visite andate esaurite in breve tempo per un tour guidato, al chiaro di luna, del borgo medievale, attraverso le coste e i palazzi storici che lo contraddistinguono, come Gromo Losa, Ferrero, La Marmora, Cisterna e tanti altri.

“Siamo molto contenti: il bilancio è più che positivo – spiegano i volontari del Gruppo FAI Giovani Biella – Sono state rispettate tutte le normative vigenti riguardanti l'emergenza sanitaria, come l'utilizzo delle mascherine e il mantenimento delle distanze. Soddisfatti anche per la presenza alle visite guidate di persone non ancora tesserate al FAI”.