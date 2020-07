Biella, il Consiglio comunale omaggia il Soccorso Alpino FOTO

“Viva il Soccorso Alpino”. Con queste parole, e un caloroso applauso, il Consiglio comunale di Biella ha omaggiato la XXII delegazione biellese del corpo nazionale. In tale occasione, il sindaco Claudio Corradino ha consegnato un riconoscimento ufficiale, insieme ad un libro dedicato alla città di Biella, con la motivazione che segue: “Per i significativi e fondamentali soccorsi effettuati, una settantina nel solo anno 2019. Vuole essere questo un riconoscimento per il lavoro svolto dai volontari, sempre pronti a intervenire a seguito di qualunque richiesta di soccorso in montagna. Tutta la comunità riconosce ai volontari la loro grande disponibilità sottraendo tempo e risorse alle rispettive famiglie”.

A ricevere il premio il delegato provinciale del Soccorso Alpino Claudio Negro che, nel suo intervento, ha ricordato anche il compianto Orazio Scanzio, scomparso lo scorso gennaio: “Oggi la XXII delegazione biellese conta 54 volontari. E negli anni scorsi sono stati compiuti dai 50 ai 60 interventi. Non conosciamo ancora i dati del 2020 ma, in tempo di Covid, si vedono molte persone in montagna. Con attrezzature che non sono coerenti con il territorio”. E ricorda i 70 anni esatti della delegazione biellese, nata il 21 dicembre 1950: “Siamo i più vecchi d’Italia. Questo è puro volontariato. Il corpo è più vivo che mai ma richiede enorme preparazione”.