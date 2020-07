Juve Campione d'Italia tra Covid e poco entusiasmo

3.300 giorni, 9 anni consecutivi con il tricolore cucito sul petto. Numeri che fanno rabbrividire. Lo scudetto annunciato della Juventus si è concretizzato poco prima della mezzanotte di ieri sera. Ronaldo e Bernardeschi hanno firmato la vittoria sulla Sampdoria all'Allianz Stadium.

Ma i festeggiamenti anche a Biella sono stati molto contenuti: l’orario insolito, il gioco poco convincente e il divieto di assembramenti fanno si che i tifosi bianconeri hanno optato di gioire in casa piuttosto che in centro, come al solito.

Poco prima della fine del match contro la Sampdoria, è stata la stessa Juventus, su Twitter, a invitare i propri tifosi a stare a casa: "Bianconeri, ci siamo quasi! Siete pronti a festeggiare? Però fatelo... a casa! Rispettiamo le disposizioni per evitare la diffusione del #Covid19: non creiamo assembramenti nelle piazze, celebriamo lo Scudetto #DistantiMaUniti! Contiamo su di voi!".

Ora il pensiero è rivolto alla Champions insieme alle emergenza infortuni. Ma questa è un'altra storia. Ora la festa è tutta dedicata al nono scudetto vinto. Consecutivamente.