Il padel debutta al Relais Santo Stefano, Micali – Salvati vincono il 1° Open

Si è concluso al Santo Stefano Padel & Tennis di Sandigliano il 1° Open Natural Boom di Padel. Grande successo di partecipazione con coppie arrivate da tutto il Piemonte e anche dalle regioni limitrofe. Successo di Micali Salvati su Bottini - Montalenti per 46 61 64. Da segnalare la grande prova del beniamino di casa Nicolò Roman, Istruttore di Tennis e Padel presso Santo Stefano Padel & Tennis. In coppia con l’alessandrino Boccassi si è fermato solo in semifinale, dopo aver battuto i torinesi Ballatore- Lagioia, testa di serie N 1.