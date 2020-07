Biella, Marzio Olivero risponde a "Biella al Centro" sul mancato invito in consiglio comunale delle Fondazioni

Risposta del presidente del consiglio comunale di Biella, Marzio Olivero alle dichiarazioni di Biella al Centro. "In riscontro alla lettera inviatami in data di ieri Vi comunico che in relazione alla costituzione dell'Associazione “Biella Città Creativa” condivido l'esigenza di un momento ufficiale che con gli Amministratori e il Consiglio Comunale veda anche la presenza dei rappresentanti della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e della Fondazione Pistoletto.

Ho sempre però ritenuto che l'occasione non dovesse individuarsi in corrispondenza di un preliminare passaggio amministrativo oggetto di discussione, ancorché gli esiti deliberativi siano oltre che auspicabili anche presumibili. A tal proposito rammento che l'Amministrazione Comunale sul tema ha organizzato, per il prossimo 29 luglio alle 17 presso il Teatro Sociale Villani, un incontro al quale parteciperanno con il Presidente della Regione Piemonte On. Alberto Cirio i rappresentanti di tutti soggetti attori dell'operazione.

Infine, nel ringraziarVi in ogni caso per la collaborazione, mi sento di aggiungere che un invito a partecipare ai lavori del Consiglio rivolto ai Presidenti delle Fondazioni solo ventiquattro ore prima della riunione risulterebbe, a parer mio, oltremodo scortese".

