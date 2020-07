Nordic walking d'agosto: quattro uscite con Fiorella Giarrizzo e il Fondo Edo Tempia

Prima ha contribuito a insegnare a fare attività fisica in casa nelle settimane di quarantena, come una delle istruttrici del progetto “Uniti in rete”, poi ha portato le lezioni all'aria aperta ma sempre via video. Adesso per Fiorella Giarrizzo, l'esperta di nordic walking del Fondo Edo Tempia, è il momento di uscire per i sentieri del Biellese in gruppo, anche se con tutte le precauzioni legate alle norme-anticontagio da Coronavirus. Nelle quattro settimane di agosto sono previste altrettante escursioni aperte e adatte a tutti, lungo itinerari immersi nella natura ma a due passi da casa.

L'obiettivo? Fare movimento, una delle buone norme di prevenzione non solo del cancro, ma anche conoscere meglio il territorio che ci circonda. L'esordio è previsto per martedì 4 agosto alla Bossola, sopra Graglia. «Gli itinerari sono alla portata di tutti» sostiene Fiorella Giarrizzo, che ha pensato all'iniziativa insieme alla vicepresidente del Fondo Edo Tempia Anna Rivetti.

«L'idea di base è di avvicinare al buon cammino e all'esercizio all'aria aperta chi non osa farlo da solo. Tutto ovviamente verrà svolto seguendo alla lettera quanto prescritto dalla normativa sulla sicurezza Covid. E il certificato medico è obbligatorio». Non è necessario ma è consigliato l'uso dei bastoncini, l'attrezzo che caratterizza il nordic walking, rendendo il movimento simile a quello dello sci di fondo.

La prima escursione di martedì 4 agosto partirà dal parcheggio di San Carlo, alla Bossola di Graglia, per raggiungere l'alpe Pianetti. La seconda, in calendario martedì 11, prevede il raduno ai cancelli del Santuario di Oropa per poi salire lungo la “Passeggiata dei preti” e rientrare seguendo il sentiero di Sant'Eurosia. I restanti due itinerari, per il 18 e il 25 agosto, saranno pensati anche in base alle caratteristiche del gruppo partecipante. Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie) è sufficiente contattare Fiorella Giarrizzo al 340.8733869 oppure via e-mail 65fiorella@gmail.com. Il costo complessivo è di 30 euro a persona.