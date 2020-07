Intervento del Soccorso Alpino Valdostano in elicottero a Antagnod per il soccorso al pilota di parapendio caduto in mezzo agli alberi, rimasto appeso con la vela ad un'altezza di 20 metri circa e poi caduto al suolo (forse dopo essersi sganciato dalla vela). Si tratta di un uomo di 54 anni, residente a Roma.

Il pilota di parapendio soccorso questa mattina a Antagnod viene ricoverato nel reparto di Rianimazione per politrauma. La prognosi è riservata.