Intervento del Soccorso Alpino Valdostano a monte della Capanna Gnifetti (Gressoney, Monte Rosa) per il soccorso ad un ragazzo caduto in crepaccio. Si tratta di un soggetto minorenne, caduto per 30 metri, probabilmente per il cedimento di un ponte di neve.

La dinamica dell'evento è in fase di valutazione da parte della autorità competente. Il minorenne, soccorso dopo caduta in crepaccio, viene trasferito all'ospedale Regina Margherita di Torino con politrauma e prognosi di 40 giorni.