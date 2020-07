Scudetto Juventus a Biella: lancia dall'appartamento piatti e bicchieri contro i tifosi bianconeri. Denunciato

Una pattuglia della Polizia, intorno all'1 di questa notte, è intervenuta in via Torino, in quanto era stato segnalato che nei confronti di un piccolo gruppo di tifosi della Juventus, che avevano appena terminato i festeggiamenti per la vittoria della loro squadra, erano stati lanciati da un appartamento di un condominio, piatti e bicchieri.

In base alle testimonianze acquisite gli operatori della Squadra volante, in breve tempo rintracciavano ed identificavano l'autore del gesto (un 46enne di Biella). L'uomo è stato denunciato per getto pericoloso di cose.