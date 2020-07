Camper rimasto chiuso nell'area della Burcina, il sindaco: "Lo svizzero aveva un pagamento non convalidato"

Precisazione del sindaco di Pollone, Sandro Bonino sul camper rimasto chiuso all'interno dell'area camper della Burcina. "In riferimento alla difficoltà nell'uscita di un camper di nazionalità Svizzera dalla nostra area riservata -scrive il primo cittadino- e premesso che sei altri mezzi sono regolarmente usciti, a quello in oggetto risultava un pagamento non convalidato e quindi non autorizzato ad uscire. Messo al corrente del disguido mi sono immediatamente attivato e con il cantoniere abbiamo attivato la sbarra". Per il caso sono stati solamente allertati i Carabinieri e i Vigili del Fuoco senza aver bisogno del loro intervento.