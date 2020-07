Biella, incidente in via Roma: automobilista positivo all'alcol con valore 5 volte superiore al massimo

Nella notte tra sabato e domenica, in via Roma, un uomo di 59 anni, residente a Biella, alla guida di una Fiat Punto è andato a sbattere contro un Opel Corsa, dopo aver perso il controllo del proprio veicolo.

Gli esami effettuati in ospedale hanno evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,62. È scattato a questo punto il ritiro della patente ed il sequestro ai fini della confisca del veicolo oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza. LEGGI ANCHE "Incidente in viale Roma a tarda notte. Conducente trasportato all'ospedale".