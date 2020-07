Nel giro di poche ore una persona ha segnalato rumori provenienti dall'ex Mercatone Uno e poco dopo è scattato l'allarme all'outlet Angelico. In entrambi i casi sono intervenute le forze dell'ordine e la vigilanza per verificare possibili effrazioni.

All'ex Mercatone Uno è stato individuato un motore funzionante per il ricambio dell'aria che si metteva in funzione ogni 10 minuti. All'Angelico, alle 23,30 circa, invece non sono stati notati segni di possibili furti.