Pray, un successo il concorso fotografico per gli amici a 4 zampe: vincono Pepe, Burton e Simba FOTO

Ogni giorno, a piccoli passi, ci si avvicina alla normalità. E per festeggiare questo graduale ritorno alla vita di tutti i giorni, i responsabili del Parco Bau di Pray (guidati da Massimo Bardizza) hanno dato vita ad un divertente, e molto apprezzato, concorso fotografico. A prendervi parte circa 50 partecipanti, provenienti da ogni angolo del Piemonte.

A sottolineare, ancora una volta, il legame profondo tra gli amici a quattro zampe e lo spazio verde, diventato col passare degli anni un vero e proprio punto di riferimento per molti biellesi e non. I vincitori del contest sono stati: Pepe di Noemi Vinzio per la miglior foto scattata al Parco Bau; Burton di Hilary Vidale per la foto più simpatica e Simba di Elena Panetti per la foto con più “like” ricevuti su Facebook.