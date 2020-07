Oropa, al Giardino Botanico arriva l’Arte d’asporto con i Pollicini Verdi

Al Giardino Botanico di Oropa dalla fine di giugno sono ripresi i laboratori dei “Pollicini Verdi”: per garantire il rispetto delle norme di distanziamento è necessaria la prenotazione ed il laboratorio deve essere limitato a 6 partecipanti. Sabato 1 agosto, alle15, sarà la volta dell’Arte d’asporto.

Maria Sibylla Merian, famosa illustratrice, osservava e studiava la natura per poi trasmettere conoscenza attraverso il disegno. “Anche noi osserveremo la vegetazione che ci circonda per poi imitare la forma delle foglie, i colori, le sfumature utilizzando pastelli e acquarelli. Raccoglieremo il materiale creato in una scatola per pizza che diventerà la nostra personale VALIGETTA DEL NATURALISTA – spiegano gli organizzatori - Attività gratuita ma con prenotazione obbligatoria entro le 18 del giorno precedente la data della stessa, effettuabile telefonicamente oppure online (www.gboropa.it). Per bambini tra i 5 e 10 anni di età”.