L’Isola cancellata dalla cartina dell’Italia, la poesia di Nicola Loi per la sua Sardegna

“Contos de bonu/Racconti di cose belle” è la nuova composizione di Nicola Loi di Ortueri (Nuoro) per il Laboratorio Linguistico, “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, organizzato dal Circolo Culturale Sardo di Biella in collaborazione con il Circolo sardo "Antonio Segni" di La Plata (Argentina), per imparare a leggere e scrivere in lingua materna.

Fotografa una Sardegna reale che è nel cuore dei Sardi dell’Altrove e degli Isolani che la abitano, nei sogni e nelle fantasie di molti che quella terra vicina e lontana ad un tempo, vorrebbero raggiungere nonostante i mille ostacoli, primi fra tutti i collegamenti marittimi e navali.

Ma non è così per tutti. Lo testimoniano altri impedimenti che si materializzano in attacchi apparente innocui. Ultimo in ordine di tempo, la cancellazione dell’Isola dalla cartina geografica dell’Italia, materialmente rimossa sul numero di luglio di “Gambero Rosso” alla pagina 49, eliminazione impavidamente reiterata anche alla pagina 12 della stessa prestigiosa rivista. Alle rimostranze del quotidiano “La Nuova Sardegna” e di altri organi di stampa isolani sono seguite le consuete scuse con impegno di rettifica. “Faremo un errata corrige nel prossimo numero - garantisce Stefano Polacchi, caporedattore del Gambero Rosso, giustificando comunque la scelta. Cancellazione non casuale, rientrante, secondo alcuni, nell’insano progetto che individuerebbe la Sardegna come futuro deposito di scorie nucleari.

Efisangelo Calaresu

Contos de bonu

Custa vida in umbras de tristura,

Cherzo cantare innos de allegria.

In custa terra piena de dulcura,

De logos de incantu, terra mia!

De bonidade piena est sa zente,

Pobera, ma est pronta a ospitare.

Est che su monte cun birde padente,

Comente jaru e birde est su mare.

Sas costas cun biancos areniles,

O coronada 'e rocas de granitu.

Peri sos montes bi sunt sos cuiles,

Chi pro s'istranzu bi ponent apitu.

Chentu 'iddas cun chentu costumenes,

Cun seda, cun broccadu e cun colores.

Chentu persones, chentu sunt sos numenes,

Chi sunt de custa terra sos umores.

E sos amigos chi ti faghent catza,

Cun sas mesas pienas de arrustos.

E ti pienant de binu sa tatza,

E sos mandigos bessint bene infustos.

Est dogni 'idda cun su ballu issoro,

Ch'in sas piattas ballant a ispantu,

Barbagia, Campidanu e Logudoro,

Sonos de canna e dechidu cantu.

In Aristanis su Carrasegare,

Est dogni annu s'antiga Sartiglia.

Dae seculos lu solent festare,

Balentias a caddu e cun pariglias.

Thathari faghet cun sa Cavalcada,

Una mustra imbentada pro su Re.

E dogni annu benit mentovada,

Cun costumenes a caddu e-a pe.

Dae Pula sant'Efis a Casteddu,

Sa festa manna de s'Isula intrea.

Sa tzitade sa die est un'isteddu,

E sa zente paret una marèa.

Sa festa manna chi faghet Nugòro,

De s'Ortobene cun su Redentore.

Cun sos ballos e cantat dogni coro,

No mancant launeddas e tenore.

Dogni 'idda si festat su patronu,

Semper sighinde s'antigu connottu.

Cun su ballu, su cantu, cun su sonu,

Dies e dies tott'in avvolottu.

Sas festas de tusorzos e arzolas,

O cando rugant cun sa tramudada,

In s'and'e torra chi parent ispolas,

In allegria faghent sa parada.

Como un'ateru contu apo contadu,

De custa nostra sarda esperientzia.

A tottus iscusade pro s'infadu,

E si est longa, tenide passentzia.

Nigolau Loi, su 15 de Triulas de su 2020

Racconti di cose belle

Questa vita in ombre di tristezza,

Voglio cantare inni di allegria.

In questa terra piena di dolcezza,

Di luoghi di incanto, terra mia!

Di bontà piena è la gente,

Povera, ma è pronta ad ospitare.

È come il monte con verde bosco,

Come chiaro e verde è il mare.

Le costiere con bianchi arenili,

O incoronata di rocce di granito.

Sui monti ci sono gli ovili,

Che per lo straniero ci mettono rifugio.

Cento paesi con cento costumi,

Con seta, con broccato e con colori.

Cento persone, cento sono i nomi,

Che sono di questa terra gli umori.

E gli amici che vanno a caccia,

Con le mense piene di arrosti.

E ti riempiono di vino il bicchiere,

E i cibi risultano ben bagnati.

È ogni villaggio con il ballo loro,

Che nelle piazze ballano a meraviglia,

Barbagia, Campidano e Logudoro,

Suoni di canna ed eccellente canto.

In Oristano il Carnevale,

È ogni anno l’antica Sartiglia.

Da secoli sono soliti festeggiarlo,

Valorosi a cavallo e con pariglie.

Sassari fa con la Cavalcata,

Una rassegna inventata per il Re.

E ogni anno viene ricordata,

Con costumi a cavallo e a piedi.

Da Pula sant’Efisio a Cagliari,

La festa grande dell’Isola intera.

La città quel giorno è una stella,

E la gente sembra una marea.

La festa grande che fa Nuoro,

Dell’Ortobene con il Redentore.

Con i balli e canta ogni coro,

Non mancano laudeddas e tenore.

Ogni paese festeggia il patrono,

Sempre seguendo l’antico conosciuto.

Con il ballo, il canto, con il suono

,Giorni e giorni tutti in frastuono.

Le feste di tosa e aie,

O quando attraversano con la transumanza,

Nell’andare e tornare che sembrano spole,

In allegria fanno la parata.

Adesso un altro racconto ho narrato,

Di questa nostra sarda esperienza.

A tutti le scuse per il fastidio,

E se è lunga, abbiate pazienza.