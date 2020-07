Festa di Sant'Anna, pubblico e norme anti-Covid ok: i ringraziamenti della Pro Loco Camandona

Buon riscontro di pubblico alla tradizionale Festa di Sant'Anna andata in scena questo weekend a Camandona. Un appuntamento fisso della stagione estiva, fedele alla tradizione ma rinnovata nella formula a causa delle norme anti-Covid.

Soddisfatta la Pro Loco che, in post sui social, ha delineato un primo bilancio della rassegna: “Desideriamo ringraziare tutti coloro che avendo apprezzato la nostra iniziativa di organizzare la festa di Sant'Anna seppur in "formato ridotto" hanno contribuito con la propria presenza a rendere questo weekend davvero unico e indimenticabile. Ci abbiamo creduto noi e voi l'avete fatto con noi. Grazie davvero ai nostri affezionati "amici/clienti" che hanno partecipato alle cene e al pranzo di domenica. Siete stati veramente in tanti. Tutti disciplinati e rispettosi delle regole per la sicurezza di ognuno di noi. Grazie a tutti i volontari che con la loro preziosa opera hanno permesso la buona riuscita di questa prima parte della manifestazione. Grazie ai Carabinieri di Mosso Valdilana che con la loro presenza hanno garantito la sicurezza della manifestazione e all'Associazione ANC di Vallemosso Validana per il prezioso aiuto all'ingresso della festa.Sono aperte le prenotazioni per il prossimo weekend! Vi aspettiamo numerosi con la consapevolezza e la garanzia che faremo tutto il necessario per la vostra e la nostra sicurezza”.