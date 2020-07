Valdilana, Cristina Sasso e Carlo Grosso sono Cavalieri della Repubblica

Una cerimonia dal profondo significato simbolico quella andata in scena venerdì sera, 24 luglio, a Crocemosso. In tal sede, il vicesindaco di Valdilana Cristina Sasso e l'assessore Carlo Grosso sono stati insigniti del titolo di Cavalieri della Repubblica per via dello spirito di ricordo e visione futura dimostrati in occasione delle celebrazioni per i 50 anni trascorsi dall'alluvione.

A consegnare il riconoscimento il Consigliere della Presidenza della Repubblica per l'Informazione Gianfranco Astori per diretta volontà del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha voluto manifestare il proprio apprezzamento nei confronti dei due amministratori, incontrati durante la commemorazione dell'alluvione nelle valli di Mosso e Sessera. Alla cerimonia erano presenti il prefetto di Biella Fabrizia Triolo, il presidente della Provincia Gianluca Foglia Barbisin, il sindaco di Valdilana Mario Carli e il presidente dell'Unione Montana Gian Matteo Passuello.