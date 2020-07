Valdilana, al via iscrizioni ai servizi scolastici comunali: ecco tutto le informazioni

Novità importanti a Valdilana. Le iscrizioni ai Servizi Scolastici vanno presentate esclusivamente con modalità online collegandosi direttamente al Portale Genitori a partire dal 21 luglio fino al 21 agosto compreso. A scriverlo, sul proprio sito, l’amministrazione comunale che avverte: “Considerata l'emergenza da Covid-19, i servizi scolastici comunali che per ora verranno organizzati sono la Mensa Scolastica per le scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di I° grado dove prevista e lo Scuolabus per le scuole primarie e scuole secondarie di I° grado. Il servizio per la Scuola dell'Infanzia non verrà attivato”. Inoltre, per gli utenti che devono effettuare l’iscrizione per la prima volta (che quindi non hanno mai avuto un codice utente ed una password assegnati) l’accesso dovrà essere effettuato accedendo al Portale Genitori https://www1.eticasoluzioni.com/valdilanaportalegen e sarà sufficiente cliccare sul bottone verde “nuova iscrizione” e seguire le istruzioni. Al termine del processo di iscrizione, sarà possibile per il genitore stamparsi la domanda d’iscrizione compilata, la “lettera credenziali” e ricevere una mail con indicazione del proprio codice personale e la password provvisoria per accedere al Portale genitori e all’APP per Smartphone.

Per gli utenti che devono rinnovare l’iscrizione (che hanno quindi un codice utente ed una password assegnati) l’accesso dovrà essere effettuato accedendo al Portale Genitori https://www1.eticasoluzioni.com/valdilanaportalegen nella sezione anagrafica, cliccando sul tasto “rinnova iscrizioni” e seguire le istruzioni. In caso di presentazione dell'ISEE, si prega di caricare l'attestazione nel modulo on line nel campo "Allegati". Per coloro che hanno difficoltà con la modalità informatica abbiamo previsto uno sportello di supporto telefonico ai seguenti numeri: 015/7592214-7592226-7592261-7592262.

Questi gli orari dell’Ufficio Istruzione: lunedì a Ponzone (8.30-12.15) e Valle Mosso (14-16); martedì a Trivero (9-12) e Valle Mosso (9-12); mercoledì a Mosso (8.30-12), Ponzone (8.30-12.15), Trivero (14-16) e Valle Mosso (9-12). Il giovedì resta chiuso mentre il venerdì sarà a Trivero (9-14) e Valle Mosso (9-14).