Salta anche Agosto a Callabiana per Covid, Pro Loco: “Scelta giusta. Senza musica e balli non è la stessa cosa”

“Con grande dispiacere, ma con la certezza di aver fatto la scelta giusta, il direttivo della Pro Loco di Callabiana comunica che Agosto a Callabiana è costretta a saltare l'edizione 2020”. A scriverlo, in una nota stampa ai giornali, il consiglio direttivo dell’associazione locale che sottolinea: “ Abbiamo provato a ridisegnare la nostra manifestazione, rispettando tutte le esigenze imposte dall'emergenza sanitaria ancora in atto, ma ci siamo dovuti arrendere al fatto che senza musica, senza balli, senza il nostro tradizionale tuffo negli anni Settanta-Ottanta, Agosto a Callabiana non sarebbe la stessa! Abbiamo deciso di rimandare il nostro appuntamento estivo al prossimo anno, ma speriamo di poter tornare ad accogliere i nostri ospiti già in autunno, nel mese di ottobre, con la tradizionale Sagra dei Capunet".