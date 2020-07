Movida in sicurezza, il punto di Walhalla cocktail bar: “Attenzione al Covid-19 preso alla leggera. Dateci una mano

“Notiamo da qualche giorno che l'allarmismo e l'attenzione data dal Covid-19 viene presa molto alla leggera. Ci troviamo sempre più spesso a dover riprendere atteggiamenti e comportamenti non a norma con le varie restrizioni dettate dall'emergenza sanitaria ad ora ancora in essere”.

Inizia con queste parole il lungo appello pubblicato sui social dallo staff del Walhalla cocktail bar di Biella, locale della movida molto frequentato dai giovani di tutto il Biellese. “Troppe volte ci vediamo costretti a chiedervi di indossare la mascherina o di rimanere seduti al vostro tavolo senza dover saltare da una seduta all'altra per salutare conoscenti o amici, arrivando a volte anche a risultare antipatici (quasi odiosi) – prosegue il post - Questo messaggio non è solo un libero sfogo ma anche una nostra personale richiesta d'aiuto. Non abbiamo scelto Noi di dover mettere in pratica queste regole di comportamento, ne di indossare una mascherina per 8/10 ore al giorno (a luglio) tanto meno di non creare eventi o quella tanto ricercata atmosfera di festa che si era soliti trovare all'interno del Walhalla cocktail bar”.

Una cosa è certa. “Il nostro comportamento sarà determinante per continuare a lavorare e per evitare quella tanto chiacchierata seconda ondata autunnale – sottolinea lo staff guidato dal titolare Francesco Pogni - Quindi vi chiediamo di darci una mano: indossate la mascherina per accedere al locale; mantenete la distanza di sicurezza; seguite le nostre istruzioni; è vietato ballare (non siamo una discoteca) e indossate la mascherina per spostarvi nel locale o andare in bagno. Il vostro aiuto è per noi indispensabile, prestateci attenzione”.