Castelletto Cervo si fa più “green” con due colonnine di ricarica elettrica per auto

A Castelletto Cervo si registrano novità importanti all’orizzonte circa la mobilità elettrica che rappresenta un grande potenziale in termini di riduzione dell'inquinamento e rispetto per l'ambiente circostante. Per questo il Comune, come anticipato sulla propria pagina Facebook, ha approvato lo scherma di accordo con la società Enerbit che prevede l'installazione di due colonnine per la ricarica delle auto elettriche sul territorio comunale.