Biella Estate 2020, pollici in alto per i concerti estivi in Piazza Duomo FOTO

La prima settimana di concerti serali (e inserita nel palinsesto di Biella Estate 2020) ha fatto breccia nel cuore dei biellesi. Tante le persone che hanno raggiunto, nei giorni scorsi, Piazza Duomo per assistere agli spettacoli musicali. Il tutto realizzato in sicurezza e rispettando le norme anti-Covid come il distanziamento sociale. Di seguito sono riportati alcuni scatti del concerto della Big Band del BJC tenutosi giovedì sera, 23 luglio.