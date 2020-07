Biella, degustazioni e shopping in via Marconi: formula vincente e molte presenze FOTO

Squadra che vince non si cambia. A più di un mese di distanza dal primo appuntamento (clicca qui), tornano le degustazioni con shopping in via Marconi. Un'iniziativa particolarmente apprezzata dal pubblico biellese che, nei giorni scorsi, ha raggiunto la traversa di via Italia.

“C'è stato un buon riscontro di pubblico e le norme anti-Covid sono state pienamente rispettate – spiegano gli organizzatori – I passanti hanno avuto la possibilità, ancora una volta, di toccare con mano i prodotti esposti dai negozi presenti, degustando cocktail e qualche manicaretto. Sabato si replicherà. L'unica pecca? La mancanza di musica che faremo presente al sindaco”.