Biella, chiudono per inventario le biblioteche comunali

Come ogni anno, durante il mese di agosto, si procede con l’inventario presso la Biblioteca Civica e la Biblioteca sezione ragazzi di Biella. Un periodo durante il quale le biblioteche dovranno restare chiuse.

“In occasione della chiusura si procederà anche alla sanificazione dei locali così come indicato dall'attuale normativa – spiega in una nota il Comune - La chiusura per inventario della Biblioteca Civica è prevista dal 3 al 24 agosto, mentre la chiusura per inventario della Biblioteca sezione ragazzi sarà dal 3 al 31 agosto”. Successivamente alla chiusura le biblioteche riprenderanno l'attività con il seguente orario visitabile alla pagina comunale (clicca qui).