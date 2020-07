Forza Italia, a Biella Michela Vannucci diventa la coordinatrice di Azzurro Donna

“Sarà Michela Vannucci la referente provinciale per Azzurro Donna , l’organizzazione che all’interno del partito ha la finalità di perseguire le battaglie contro l’invisibilità delle donne in politica, nel mondo del lavoro, della ricerca, dell’imprenditoria”. A darne l’annuncio, in una nota stampa, il coordinatore provinciale di Forza Italia Alberto Fenoglio. Michela Vannucci è consigliera, con delega al turismo, presso il comune di Sagliano Micca dal maggio 2019.

Laureata in Economia, dal 2015 lavora nel settore turistico come Business Manager e, dopo una lunga esperienza lavorativa in Inghilterra, è rientrata nel 2015 in Italia. “Sono tornata con rinnovato entusiasmo e con ancora più amore verso il mio paese, con nuova consapevolezza delle sue potenzialità, spesso non pienamente sfruttate – spiega - Da sempre mi sono rivista nei valori di centrodestra moderati e liberali che ho ritrovato nel gruppo biellese di Forza Italia. E’ con grande entusiasmo che ho accettato l’incarico di responsabile provinciale del progetto Azzurro Donna. Ritengo che tale progetto è fondamentale per la concreta valorizzazione e incentivazione della partecipazione femminile in politica quale importante “valore aggiunto “ nel difficile momento storico che stiamo attraversando”.

La squadra piemontese di Azzurro Donna è rappresentata dalla coordinatrice Maria Rosa Porta e composta “da referenti provinciali dotate di grande energia e con cui si potranno creare sinergie costruttive tra i territori – sottolinea - Un ringraziamento particolare va al coordinatore regionale Paolo Zangrillo e a Roberto Pella per la fiducia accordatami e per aver sostenuto la mia nomina senza dimenticare il Coordinamento provinciale di Forza Italia “Accogliamo con piacere la nomina di Michela Vannucci – conclude Fenoglio - Sarà importante anche il suo contribuito e il suo entusiasmo nel portare avanti i nostri valori. A Michela spetterà il compito di costruire una fitta rete di relazioni sul territorio e di far emergere le necessità e le aspirazioni delle donne nelle singole comunità del Biellese”.