Dal Nord Ovest – Attimi di paura, si perde una ragazzina nei sentieri

Attimi di grande paura e spavento, ma per fortuna lieto fine per una disavventura capitata questo pomeriggio a Ceresole Reale. E' scattato infatti l'allarme quando si sono perse le tracce di una ragazzina minorenne che si trovava lungo i sentieri al di sopra della località chiamata Pouvens. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, così come gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

Proprio questi ultimi, fortunatamente, sono riusciti a rintracciare la giovane dopo un'ora di ricerche mentre stava camminando lungo il sentiero che dal lago Dres porta a Villa Poma.