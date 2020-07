Biella, incidente in viale Roma in tarda notte: conducente trasportato in ospedale

Saranno da stabilire le cause dell’incidente stradale avvenuto questa notte, intorno alle 4.30, in viale Roma, a Biella. A rimanere coinvolto un uomo che è stato prontamente assistito e trasportato in ospedale dai sanitari del 118 per le cure del caso. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Sul posto, oltre ad una squadra dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, anche gli agenti di Polizia che dovranno stabilire le cause del sinistro.