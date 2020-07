Scuola, libri gratis: In arrivo dal Ministero 9 mln per 328 scuole piemontesi

Con riferimento a quanto dichiarato dall’Assessore all’Istruzione della Regione Piemonte Elena Chiorino in merito ai voucher scuola, il Ministero dell’Istruzione ricorda che la Ministra Lucia Azzolina ha voluto che venissero stanziati, quest’anno, 236 mln di Fondi PON a favore delle famiglie degli alunni meno abbienti. Risorse che si sommano agli abituali fondi per il diritto allo studio e che saranno erogate direttamente alle scuole. Una “filiera corta” che aiuterà a raggiungere subito le famiglie.

Questi stanziamenti permetteranno l’acquisto di libri di testo scolastici, sia digitali che cartacei, dizionari, dispositivi digitali, materiali didattici per ragazzi con Bisogni Educativi Speciali (BES) o Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) da destinare, anche in comodato d’uso, alle studentesse e agli studenti che vivono in condizioni di svantaggio.

In particolare per il Piemonte, alla scadenza del bando, chiuso il 23 luglio, risultano assegnati 9.103.529,37 euro, a favore di 328 scuole che hanno fatto richiesta. Fondi grazie ai quali verranno aiutati 26mila fra studenti e studentesse e le loro famiglie.