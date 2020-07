Pray, al via lavori da 80mila euro. E da domani chiude area verde per contrastare le zanzare

Lavori in corso a Pray. Come riportato sui canali ufficiali del Comune, sono iniziati gli interventi di asfaltatura e sistemazione con la realizzazione di nuove griglie stradali sulla strada comunale per Coggiola (vecchia strada di Pianceri Alto) e la sistemazione e asfaltatura di una strada bianca in località Sumpiano.

“Nei prossimi giorni inizieranno anche i lavori di sistemazione di un cedimento stradale in località Sella , con la posa di una scogliera e la realizzazione di alcuni posti auto a servizio della frazione – spiega il sindaco Gian Matteo Passuello - I lavori, finanziati totalmente dal comune di Pray, ammontano ad un importo complessivo di 80mila euro”.

Intanto, dalle 6 di domani fino alle 10 del 29 luglio il parco giochi e l'area verde saranno chiusi al pubblico per effettuare il trattamento contro le zanzare. “Confidiamo – conclude il sindaco - nella comprensione e collaborazione di tutti i cittadini”.