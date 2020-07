Oropa, chiusa per 2 settimane la cestovia

“Per questo fine settimana e per il prossimo purtroppo sarà necessaria la chiusura della cestovia”. A comunicarlo in un post su Facebook il presidente della Fondazione Funivie Oropa Andrea Pollono che ha spiegato anche le motivazioni: “Lunedì scorso, durante la manovra della corsa di apertura della Cestovia, il macchinista si è reso conto di un anomalo odore di bruciato e ha fermato l'impianto e verificato il carro ponte. Immediatamente sono stati contattati i tecnici che prontamente sono intervenuti, consapevoli dell'importanza turistica rappresentata dalla Cestovia in questa stagione”.

Come sottolineato nel post, è avvenuta la verifica di “tutti i i parametri riscontrando anomalie riconducibili all'eccitazione che è controllata elettronicamente – spiega Pollono - Pertanto si è reso necessario l’intervento dei tecnici. Sono state sostituite le schede madri e altri componenti elettronici di controllo ma i parametri dell'eccitazione dell'avviamento del motore sono rimasti anomali pertanto i dipendenti della Fondazione Funivie Oropa con grande professionalità hanno sganciato il motore dall'impianto, e con l'utilizzo di un Tirfor, lo hanno calato dal carro ponte. Verificato il peso complessivo (di 1015 chilogrammi concentrati in un metro quadrato di motore) non è stato possibile il trasporto in funivia e si proceduto con uno spostamento in elicottero. Ora il motore è stato consegnato alla ditta specializzata anche in campo funiviario, che aveva già eseguito la revisione motoristica della Cestovia nel 2017”.

“Visto il rapporto tra le parti e l'eccezionalità del nostro motore, tanto raro quanto prezioso e tecnicamente valido per la peculiarità di costruzione, i tecnici ci hanno promesso la massima precedenza d'intervento cercando di restituirci il motore nell'arco di 2 settimane – conclude Pollono - Un grazie speciale a tutti i tecnici coinvolti e ai dipendenti della Fondazione Funivie Oropa per l'incredibile sforzo messo in campo, per la pronta disponibilità e per la positività dimostrata per trovare una rapida soluzione”.