Commozione al raduno partigiano di Cascina Lunga sulle note di Morricone

Nella mattinata di oggi, 26 luglio, si è svolto il 75. Raduno per celebrare la nascita della 2.a Brigata Garibaldi nella località di Cascina Lunga, sulle alture della Valle Cervo. Il programma è stato necessariamente ridotto per le restrizioni da contagio Covid-19. Non vi è stato pertanto l’intermezzo musicale divenuto caratteristico di questa cerimonia, e nemmeno la Messa, ma nonostante questo la partecipazione si è mantenuta su livelli degli anni precedenti, se non più numerosa, ed ha avuto un carattere molto intenso.

Fra i presenti, i rappresentanti istituzionali dei comuni di Ronco Biellese, Ternengo e Zumaglia e dei Carabinieri di Andorno Micca. Numerose le Sezioni territoriali del Comitato Provinciale, con il presidente Gianni Chiorino, e le delegazioni giunte da fuori provincia di Quarona, Gattinara, e di Gaggiano, in provincia di Milano. Dopo la deposizione della corona d’alloro, i due più giovani partecipanti hanno inaugurato il pannello che illustra la nascita della Brigata, sistemato sulla recinzione del cippo inaugurato nel 1981, proprio il 26 luglio come oggi.

Dopo i saluti e i ringraziamenti di Luciano Guala a nome della Sezione organizzatrice della Vallecervo, la parola è passata a Simonetta Valenti di Ivrea, per un ricordo collettivo dei 21 fra Partigiani e Staffette, e delle persone vicine ai valori dell’ANPI che sono mancati dal raduno dello scorso anno. Compreso Luis Sepulveda, lo scrittore cileno morto recentemente, di cui è stato citato un brano significativo. Il Presidente Chiorino ha portato il saluto di tutta l’ANPI, ed ha chiuso l’intervento abbracciando i Partigiani presenti, Efrem Galliera e Romano Giacchino. A chiudere l’incontro, un momento di riflessione con il brano Gabriel’s oboe del maestro Ennio Morricone ed alcuni canti partigiani.