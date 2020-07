C'è tanto Piemonte tra i "Luoghi del cuore" degli italiani. E i voti per il Trenino Biella-Oropa salgono

Per ora si tratta ancora di risultati parziali, ma c'è tanto Piemonte nella classifica che ancora una volta - per la decima edizione - vuole mettere in fila le località lungo la Penisola più amate dagli italiani: i cosiddetti Luoghi del cuore. Un'iniziativa, quella del censimento del Fai, che procede verso il traguardo proprio nei giorni in cui piange la scomparsa di Giulia Maria Crespi, imprenditrice e fondatrice del Fondo Ambiente Italiano morta domenica scorsa a 97 anni. Risultati parziali, si diceva, perché si può votare fino al 15 dicembre 2020.

La classifica provvisoria

A oggi il luogo in Piemonte al primo posto della classifica provvisoria (classifica provvisoria completa su www.iluoghidelcuore.it) è la Ferrovia delle Meraviglie Cuneo-Ventimiglia-Nizza, una straordinaria opera dell’ingegno umano che sfida i limiti fisici - in meno di 50 km in linea d'aria supera un dislivello di mille metri - per creare un ardito collegamento tra territori e nazioni, pensata e realizzata quasi due secoli fa per unire l’Italia alla Francia, il Piemonte alla Liguria, i monti al mare, la pianura alla costa.

In classifica gareggiano anche tanti luoghi del Biellese: tra tutti spicca il Trenino Biella–Oropa, attivo dal 1911 al 1958 su una linea tramviaria interurbana chiamata “l’ardita d’Italia”, che collegava Biella con il più importante Santuario Mariano delle Alpi. Cessato il servizio ferroviario e rimossi i binari nel 1958, oggi rimane il tracciato su cui si sviluppa un sentiero pedonale. Il comitato “Amici del Trenino Biella–Oropa” si sta occupando dello studio per il recupero del vecchio tracciato e del relativo progetto di collegamento con Biella, attraversando le località del Parco della Burcina e del Favaro, nell’ottica di una più ampia opera di valorizzazione e rilancio della Valle di Oropa. Il Trenino Biella-Oropa, inoltre, è inserito nella classifica speciale “Italia sopra i 600 metri”.

Nella classifica del Fai il progetto si posiziona al 46° posto, ma i clic sono in continuo aumento: dai 1350 dello scorso 17 luglio siamo arrivati a 1715 voti. Ma il Made in Biella non si ferma qui: tra i luoghi del cuore biellesi troviamo anche il Monastero di Castelletto, il Sacro Monte di Oropa, il Ricetto di Candelo, Rosazza, l'Oasi Zegna e tanti altri ancora. Non resta che supportare il nostro territorio votando "i luoghi del cuore" che offre.