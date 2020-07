A Piedicavallo gli Alpini ricordano chi è “andato avanti” nei mesi di pandemia: presente anche il Vescovo di Biella FOTO

Commozione e partecipazione questa mattina a Piedicavallo per la cerimonia di ricordo degli Alpini caduti nei conflitti bellici e di chi è “andato avanti” nei mesi di pandemia. Presenti le penne nere, guidate dal capogruppo Daniele Baiolini, e il sindaco Carlo Rosazza Prin che, come da programma, si sono riuniti prima al cimitero di Montesinaro poi alla lapide dei caduti per l’abituale deposizione della corona d’alloro. Per quest’anno, oltre al parroco, ha preso parte alle celebrazioni anche il vescovo di Biella Roberto Farinella.

Dopo la Santa Messa, è avvenuta la consegna del Libro Verde della Solidarietà da parte del gruppo Alpini di Piedicavallo all’amministrazione comunale, davanti al Municipio. Un compendio annuale che ben certifica l’impegno profuso nel sociale e le iniziative svolte ogni anno dalle sezioni e dai gruppi alpini di tutta Italia. Anche in quest’occasione, sono state rispettate le norme anticontagio volte a contenere il diffondersi del Covid-19 con l’utilizzo delle mascherine e il rispetto del distanziamento sociale di 1,5 metri.