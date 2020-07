A Cerrione va in scena il “Baratto Amministrativo”, ecco di cosa si tratta

In questi giorni stanno arrivando ai cittadini di Cerrione le bollette della Tari, la tassa dei rifiuti. Per le famiglie che hanno delle difficoltà a pagare possono contattare gli uffici. L’amministrazione comunale porta a conoscenza dei propri cittadini che, all’interno del Comune, è attivo da alcuni anni il Baratto Amministrativo. Ma di cosa si tratta? È un regolamento per l’attivazione delle azioni di cura e tutela del territorio da parte dei cittadini del territorio a fronte della concessione di agevolazioni sull’esazione di crediti comunali di difficile esigibilità.

“Il Baratto Amministrativo è una possibilità che l’amministrazione concede a tutti i cittadini che hanno tributi comunali dovuti – spiega il sindaco Anna Maria Zerbola - per l’anno 2020 i soggetti debitori nei confronti dell’amministrazione di importo compreso tra un minimo di 50 euro ed un massimo di 450 euro possono fare domanda per compensare il dovuto con lavori che verranno concordati con il referente comunale. Le ore di lavoro rese in favore alla comunità troveranno un riconoscimento per ogni tipo di prestazione effettuata. Si stipulerà un patto di collaborazione e una volta effettuate le ore di lavoro il responsabile dell’Ufficio Tributi regolarizzerà l’apposita nota di scarico”.