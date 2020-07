PD: "Preoccupati per i continui scontri interni alla maggioranza di centro destra della città"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il PD, da anni oggetto di accuse senza fondamento ed insinuazioni da parte del centrodestra, è da sempre contrario ai processi di piazza e/o mediatici e non è disposto a farli. I processi penali devono essere celebrati nei Tribunali e l'accertamento delle responsabilità è di competenze della magistratura.

Un comportamento che nulla ha a che fare con la buona amministrazione ma soltanto volto ad assecondare l'ambizione di potere e di poltrone. Il Partito Democratico è costretto a constatare, il disastro che regna in città e manifestare la sua preoccupazione per il futuro della città di Biella, che nel primo anno di amministrazione di centrodestra è stato impegnato solamente dai litigi tra la Lega e Fratelli d'Italia per la spartizione di posti.

Fortunatamente per la città c'erano tutti i progetti già finanziati dalla Giunta Cavicchioli, che sono andati avanti da soli a parte quelli rallentati dalla giunta stessa. Ci auguriamo che le accuse siano infondate e che si possa finalmente lavorare per il bene della città".