Il Governo impugna il Riparti Piemonte. Furia (PD): "Inascoltati i nostri rilievi, pagherà il Piemonte"

"Spiace dire: 'Ve l'avevamo detto', ma in alcuni casi non si può proprio farne a meno.Il fatto che il Governo abbia impugnato con solide motivazioni giuridiche alcuni articoli del cosiddetto "Riparti Piemonte" la dice lunga dell'incompetenza amministrativa del centrodestra in Regione. Ciò conferma una volta di più che il centrodestra a trazione leghista, anche se guidato da persone apparentemente moderate come il Presidente Cirio, non è all'altezza di governare realtà complesse come una Regione o, pensando alle amministrative del prossimo anno, una città come Torino.

Al di là degli aspetti giuridici, su cui si esprimerà ormai la Corte Costituzionale, ci sono aspetti politici che devono essere rilevati.Prima di tutto, il fatto che è contro ogni principio e strategia dell'Unione Europea pensare di aiutare l'edilizia favorendo un maggior consumo di suolo.Meglio sarebbe stato se la Regione avesse perseguito l'obiettivo di favorire le riqualificazioni edilizie ed energetiche degli edifici esistenti, magari adottando misure a rafforzamento del bonus al 110% del Governo, del bonus facciate e di altre strategie nazionali.

In linea generale, abbiamo sempre suggerito alla Regione di formulare provvedimenti in sinergia con l'azione del Governo, e non in contrapposizione: per lo meno per rendere più omogeneo e incisivo il piano di interventi a tutto beneficio di cittadini, lavoratori e imprese.Invece la Regione ha fatto di testa sua, incorrendo talvolta in grossolani errori giuridici e talaltra in proposte francamente in contraddizione con un modello di sviluppo sostenibile e verde.

Ora non possiamo sapere cosa succederà, intanto un dato è certo: l'impreparazione di questa amministrazione regionale sarà pagata dal tessuto economico piemontese, proprio nel momento in cui è più forte la necessità di interventi rapidi e risorse certe". A comunicarlo in una nota stampa è il segretario regionale Pd Piemonte, Paolo Furia.