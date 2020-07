Woody Quartet, primo concerto di ANDATA del Progetto Giovani ANDATA e RITORNO

Per il II appuntamento di Suoni in movimento è previsto un concerto di ANDATA nell'ambito del Progetto Giovani.

A Sordevolo nell'Ecomuseo della Tradizione costruttiva La Trappa, passato e futuro si incontreranno, le differenze dialogheranno e si immergeranno in un unico paesaggio diventandone parte.

Tra le due visite guidate all'affascinante ex monastero costruito nella seconda metà del Settecento dai lanieri Ambrosetti, e abitato tra il 1796 e il 1802 da una comunità di monaci trappisti in fuga dalla Francia rivoluzionaria, si svolgerà il concerto del WOODY QUARTET.

Woody Quartet è un progetto strumentale della Woody Gipsy Band, che comprende parte del suo repertorio e dei suoi membri e che aggiunge a ciò le sonorità accattivanti della fisarmonica di Tazio Forte. La Woody Gipsy Band è nata nel 2011 suonando manouche, la musica degli anni ‘30 inventata da Django Reinhardt, leggendario chitarrista zingaro che ha unito le musiche della tradizione gitana con il linguaggio del jazz diventandone il primo grande ambasciatore europeo. Una band giovane con più di 400 concerti alle spalle, tra cui il Festival Collisioni a Barolo - nel 2014, in apertura al concerto di Suzanne Vega, e il concerto all'Alcatraz di Milano per la presentazione del libro di Roberto Saviano “La paranza dei bambini” nel novembre 2016. Hanno suonato con l'artista francese Feloche nella sua data italiana in Santeria e con Anoushka Lucas a Londra. Sempre a Londra nel 2013 hanno registrato un disco dal vivo nello storico locale Le Quecumbar, finanziato attraverso un found raising analogico, cioè suonando per strada per due mesi.

Il progetto “Manouche & friends” è incentrato su musiche di Django Reinhardt, Nino Rota, standard jazz e anche alcuni brani originali del chitarrista Michele Ionis Rusconi.

ANDATA

Domenica 26 luglio - SORDEVOLO – ECOMUSEO DELLA TRADIZIONE COSTRUTTIVA LA TRAPPA

ore 14.00 I visita guidata

ore 16.00 II visita guidata

ore 15.00 concerto Cortile interno

Progetto GiovaniWOODY QUARTET in “Manouche & friends”

Michele Ionis Rusconi chitarra

Tazio Forte fisarmonica

Tommaso Fiorini contrabbasso

Mauro Forester batteria

Miles Davis (1926-1991) All blues

Nino Rota (1911-1979) Amarcord

Ninine Garcia (1956) Paquito

Stephane Wrembel (1974) Bistro fada

Michele Ionis Rusconi - Woody waltz

Django Reinhardt (1910-1953) Nuages

Michele Ionis Rusconi - Remember me

Sidney Bechet (1897-1959) Si tu vois ma mère

Paulinho da Viola (1942) Choro negro

Django Reinhardt - Swing 48

Johannes Brahms (1853-1891) Danza ungherese nr.5

Canzone popolare russa - Dark eyes

Canzone popolare greca - Misirlou

Tutti i componenti di Woody Quartet hanno alle spalle studi di musica classica a cui hanno fatto seguitoapprofondimenti in ambiti musicali diversi.

Michele Ionis Rusconi, chitarrista milanese, si diploma in chitarra classica presso il conservatorio “G. Verdi” di Como e si specializza in seguito in chitarra classica e chitarra jazz presso la scuola civica “C. Abbado” di Milano. Approfondisce da anni il repertorio del jazz manouche e alterna l’attività didattica nel campo della chitarra classica, pop e jazz a quella concertistica con Woody Gipsy Band e altre formazioni.

Tazio Forte, nato a Vigevano, si diploma in pianoforte presso il conservatorio “G. Cantelli” di Novara. Frequenta in seguito seminari di musica d’insieme, avvicinandosi a personalità di spicco del jazz italiano ed europeo. Con i chitarristi sinti Tchavolo Schmitt e Paulus Schaefer approfondisce la conoscenza della musica manouche, dedicandovisi in veste di fisarmonicista. Nel 2018 fonda il Quinquartetto ZbigVlad, formazione dall’organico insolito, i cui programmi da concerto consistono in una miscela di composizioni originali e trascrizioni dal sinfonismo di Ravel, De Falla e Bizet, alternate con omaggi al grande cantautorato italiano. Condivide repertori differenti conmusicisti dalle più svariate estrazioni.

Tommaso Fiorini si diploma in contrabbasso presso la scuola civica di Milano “C. Abbado” e successivamente consegue il biennio accademico di secondo livello presso il conservatorio “G. Verdi” di Torino. Effettua parallelamente anche studi di composizione, direzione d’orchestra e musica da camera, specializzandosi nella formazione duo violoncello e contrabbasso insieme alla violoncellista Camilla Patria. Ha da sempre frequentato anche altri ambiti musicali oltre a quello classico, con particolare attenzione alla musica jazz, manouche e più ingenerale alla musica improvvisata. Attualmente collabora con diverse orchestre ed ensembles cameristici in ambitoclassico, con Woody Gipsy Band in ambito manouche.

Mauro Forester inizia a studiare pianoforte classico a quattro anni, prosegue gli studi alla scuola civica “C.Abbado” di Milano per poi passare alla batteria. Da allora si esibisce con varie formazioni sperimentando diversigeneri musicali. Parallelamente si diploma come sound engineer alla SAE di Milano ed esercita la professione in svariati settori.

Informazioni:

INGRESSO GRATUITO

L'ACCESSO AI CONCERTI E' LIBERO E CONSENTITO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTEANTI CONTAGIO DA COVID 19 IN VIGORE E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI.

IN CONSIDERAZIONE DEL NUMERO DI POSTI RIDOTTI NEL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO E' VIVAMENTE CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE PER IL CONCERTO TRAMITE SMS O WhatsApp ALNUMERO TELEFONICO 370/3031220 OPPURE ALL'INDIRIZZO MAIL segreteria@nuovoisi.it entro le ore 12.00 DEL GIORNO DEL CONCERTO.