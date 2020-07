Bando Arte+: Gli interventi a Campiglia, Occhieppo e Gaglianico

Prosegue l’illustrazione dei progetti sostenuti dal bando “Arte+” lanciato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che ha stanziato 300 mila euro di contributi per il restauro e la migliore fruizione di chiese, oratori e immobili di interesse storico-artistico tutti sottoposti a tutela (ai sensi del DLgs 22/01/2004 n.42 - "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio") presenti sul territorio Biellese per un totale di 25 interventi programmati da vari enti.

Il fabbricato della Locanda della Galleria Rosazza, attualmente di proprietà dell’ente, è stato realizzato tra il 1887 e il 1897 dal filantropo rosazzese Federico Rosazza Pistolet durante i lavori di costruzione della strada di collegamento tra il Santuario di San Giovanni d’Andorno e il Santuario di Oropa (l’odierna SP 513) come foresteria per i lavoratori che scavavano il tunnel all'imbocco della Valle Cervo. L’edificio presenta un'architettura molto particolare sullo stile delle opere realizzate da Federico, insieme all’amico e collaboratore Giuseppe Maffei, nel suo paese natale Rosazza, facendone un luogo di fascino misterioso che richiama ogni anno visitatori da tutta Italia.

La Locanda, posta a 100 m dall'imbocco della galleria, offre l'opportunità di ristoro e alloggio a turisti e viandanti. Nella bella stagione è frequentata dai camminatori della GTA (Grande Traversata delle Alpi), oltre che da migliaia di automobilisti, motociclisti, ciclisti ed escursionisti. Risale a più di cinquant’anni fa l'ultimo intervento di manutenzione straordinaria, resosi necessario a seguito di copiose nevicate che avevano fatto collassare alcune travi del tetto, mentre si è sempre provveduto con fondi propri alla manutenzione ordinaria e all'adeguamento normativo degli impianti per rendere la struttura accogliente e fruibile. Ora l’edificio necessita di un intervento straordinario di restyling alle facciate e una ripassatura della copertura. Il progetto non apporta modifiche all'edificio.

Dichiara Pier Luigi Touscoz, Presidente O.P.L. San Giovanni: "Risale a più di cinquant'anni fa l'ultimo intervento di manutenzione straordinaria, resosi necessario a seguito di copiose nevicate che avevano fatto collassare alcune travi del tetto, mentre si è sempre provveduto con fondi propri alla manutenzione ordinaria e all'adeguamento normativo degli impianti per rendere la struttura accogliente e fruibile. Ora l'edificio necessita di un intervento straordinario di restyling alle facciate e una ripassatura della copertura. Il progetto non apporta modifiche all'edificio".

La casa parrocchiale si trova in ottimo stato conservativo in quanto è stata oggetto di intervento di ristrutturazione negli anni '90. Tuttavia, gli interventi allora realizzati non avevano contemplato l'intera copertura che risale almeno agli anni '50, creando ora una situazione di forte pericolo in quanto le infiltrazioni di acqua hanno creato fessure nei solai della casa parrocchiale.