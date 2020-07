Dal Nord Ovest - Cade con la moto mentre percorre lo svincolo della tangenziale: muore un centauro

Una sbandata, poi l'impatto violento a terra. Ha perso la vita così, questa mattina, un centauro che stava percorrendo la tangenziale di Torino nel comprensorio di Rivoli.

Si trovava all'altezza dello svincolo che porta verso l'imbocco della Torino Bardonecchia, all'altezza di Rosta e Avigliana. Secondo le prime ricostruzioni, per cercare di comprendere la dinamica che ha portato allo schianto, non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori, che però non hanno potuto fare nulla per lo sfortunato motociclista. Lo svincolo è stato chiuso per i rilievi necessari.