Incidente sulla provinciale a Mongrando, rilievi affidati alla Polizia FOTO

Tamponamento tra una Dacia e una Citroen sulla provinciale a Mongrando poco dopo le 11 di questa mattina, 25 luglio. Dai primi riscontri pare che i due conducenti coinvolti siano stati trasportati in ospedale ma, al momento, le loro condizioni non sono note. Ad occuparsi dei rilievi è stata la Polizia, mentre i Vigili del Fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.