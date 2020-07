Incendio in un'abitazione di via Trieste, ma è un falso allarme FOTO

Attimi di apprensione ieri sera, 24 luglio, per del fumo che usciva da un'abitazione di via Trieste, a Biella. Allertati dai residenti, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno aperto l'alloggio passando da una finestra, in quanto nessuno degli inquilini rispondeva. Si temeva il peggio, ma alla fine si è trattato soltanto di un uomo rimasto addormentato con la pentola sul fuoco. Nessuno è rimasto intossicato o ferito.