Hashish in dosi, banconote e inequivocabili messaggi sullo smartphone: 54enne biellese arrestato per spaccio

Hashish già diviso in dosi, banconote, un coltello e inequivocabili messaggi sullo smartphone. Questo è quanto hanno rinvenuto gli agenti della Squadra Volante di Biella nello zaino e in casa di M.C., 54enne di Biella. L'uomo è stato fermato due giorni fa, il 23 luglio, mentre si trovava ai Giardini Vittorio Emanuele di Biella: durante un controllo la Polizia ha rinvenuto nella sua borsa 13 dosi di hashish avvolte in carta stagnola dal peso lordo di 8,7 grammi oltre a due banconote da 20 euro e due da 10. La perquisizione nella sua abitazione ha poi permesso agli agenti di trovare un panetto di hashish da 92.8, nonché il coltello usato per frazionarlo. Tenuto conto dei numerosi precedenti penali, delle condanne a carico dell’uomo e del suo stato di Sorvegliato Speciale, i poliziotti lo hanno arrestato in flagranza di reato. Il fermo è stato quindi convalidato con la misura cautelare degli arresti domiciliari.