Dopo l'ennesima lite minaccia la moglie con un machete

L'ennesima lite sfociata in atteggiamenti aggressivi, le minacce, l'arrivo dei Carabinieri che con il loro intervento hanno evitato il peggio. È quanto accaduto nei giorni scorsi tra una coppia di extracomunitari residenti a Biella. A riportare la calma ci hanno pensato i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno denunciato l'uomo per maltrattamenti e minacce aggravate, sequestrando un machete che lo stesso aveva utilizzato per intimidire la moglie. Nei suoi confronti, l'autorità giudiziaria ha emesso un provvedimento di allontanamento e un divieto di avvicinamento.