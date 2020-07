“In dogni peràula chentza nada” - In ogni parola non detta

Un’amara riflessione archeologica, e insieme “identitaria”, sulla Sardegna attuale, osservata durante i miei vari giri con la moto, in lungo e in largo.Abbiamo avuto, nei millenni andati, durante quella che è detta “Età nuragica”, il glorioso status di una società organizzata, prospera, forte, e sicuramente solida ed unita, molto più di oggi.In questi versi non ci son polemiche, recriminazioni né teorie storico-archeologiche, che lasciamo agli addetti ai lavori; ci sono soltanto dubbi, tormenti e domande sul chi, e sul cosa, siamo stati davvero.

Io ritengo non pensabile che un popolo che abbia riempito, in ogni angolo, un’isola così grande, di strutture in pietra assolutamente imponenti, numerose (sappiamo bene che le stime attuali parlano di più di 7.000 Nuraghes censiti) ed uguali a se stesse, per l’identica tecnica costruttiva e per forma e tipologia, come se fossero il prodotto di una “matrice”, di un progetto unico (con ben poche varianti da un capo all’altro dell’isola, se non quelle legate alle forme primordiali, ossia i cosiddetti “nuraghi a corridoio”) non fosse un popolo appartenente ad una civiltà molto ben organizzata.

A me personalmente, viene in mente qualcosa che possa somigliare ad un Impero, tramandatosi per generazioni; come quello Egizio, solo per fare un esempio.Il problema è che le notizie possiamo soltanto intuirle, oppure cercare di decifrarle dai resti archeologici, perché, sebbene il livello di cultura e di progresso dei nostri avi nuragici, fosse indiscutibilmente elevato, essi non hanno lasciato tracce di scrittura. Scrittura nel senso letterale della parola.

Chi eravamo? Siamo stati “gente di terra”, cioè agricoltori e pastori, arroccati su questo grande scoglio nel mezzo del Mediterraneo, con pochi contatti col mondo esterno, se non quelli delle incursioni e invasioni di altri popoli che approdavano sui nostri lidi, o siamo stati davvero (anche) un popolo guerriero e di navigatori, cioè gli Sherdana (questa è la pronuncia più verosimilmente corretta, rispetto alla più diffusa “Shardana”, secondo le ultime teorie linguistico/storiche) facenti parte - anche sulla base di attestate e antiche fonti egizie - della coalizione dei cosiddetti “Popoli del mare”?

Qualcosa si è rotto e mancano delle parti nella ricostruzione della nostra Storia o, perlomeno, questo è lo stato delle nostre conoscenze attuali, perché non bisogna mai dimenticare che l’Archeologia, così come le altre Scienze, d’altronde, è in continua evoluzione e che ogni nuova scoperta può ribaltare, all’improvviso, tutte le teorie assodate sino a quel momento.Magari, e c’è da sperarlo davvero, un giorno si risolverà ogni dubbio, prima che l’oblio prenda ulteriore sopravvento. Prima che la nostra memoria si perda completamente, come una storia non raccontata, tra le parole dimenticate... tra le parole non dette.