Candelo Città Possibile: "Giunta amministra con approssimazione"

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo di minoranza Candelo Città Possibile sull'ultimo Consiglio comunale:

"Ancora una volta, abbiamo avuto la dimostrazione di come la giunta Gelone amministri con approssimazione. Dalle variazioni di bilancio è emerso come la questione dei centri estivi, che vede oggi ben pochi bambini iscritti (poco più di 20 unità), sia stata gestita con ritardo, il quale ha influito negativamente sulle adesioni e molte famiglie hanno quindi scelto centri estivi di altri Comuni, perdendo in questo modo utenza. Sulla gestione degli impianti sportivi, - la cui gestione dal 1 luglio a seguito della formale messa in liquidazione della società comunale "i Borghi" affidataria della gestione sino al 30 giugno - abbiamo espresso le nostre preoccupazioni relativamente al futuro bando per l'individuazione del gestore operativo, in quanto riteniamo che affinché le associazioni del territorio possano partecipare, potendo esprimere un'offerta sostenibile e congrua, debbano essere ben conteggiati i costi; l'importo a base d'asta; e valutare la possibilità di concedere, in caso di associazioni che si basano su lavoro volontario, contributi ad hoc vista anche la valenza sportiva e sociale che le stesse svolgono.

Punto saliente è stato quello relativo al famigerato e solo proclamato "fondo" di sostegno per sostenere misure di ripresa economica a seguito dell'emergenza COVID-19, come annunciato dal Sindaco a fine maggio 2020. Ad oggi in bilancio non esiste nessun capitolo relativo a questa misura e per di più è stata impegnata quasi totalmente per i centri estivi, tra gestione e contributo. Pertanto allo stato attuale se rimarranno degli avanzi dalla gestione deicentri estivi, si potrà contare su soldi a bilancio per il sostegno della attività economiche e produttive, altrimenti non sembra così certo! Pensiamo oggi, come lo pensvano qualche mese, che sarebbe stato necessario da subito impegnare soldi freschi per la aiutare la ripresa economica delle attività e per ridurre le imposte/tasse comunali, tra cui la tassa rifiuti come abbiamo già chiesto, invece nulla e solo approssimazione.

Sulla nostra mozione che chiedeva un bonus per la riqualificazione delle facciate degli immobili privati e uno sportello di consulenza riguardo le misure di detrazione statali attive (90% e 110%), abbiamo riscontrato una chiusura totale nell'affrontare l'argomento e ci stupisce, visto che nel programma elettorale di Gelone è previsto un contributo ai candelesi per riqualificare le facciate. Crediamo si sia persa un'occasione per il rilancio dell'edilizia locale, del suo indotto e indirettamente del turismo, visto che se si incentivano i privati ad intervenire si potrebbe avere un paese più bello e accogliente. Risulta anche strano sentire la Giunta, per voce dell'assessore ai LL.PP. Ansermino, affermare che gli uffici comunali, in particolare quello tecnico, non debbano fare consulenza! Ciò dimostra il non volere dare supporto ai cittadini e continuare su una strada di rigidità e lontananza dai candelesi. Infine siamo rimasti soddisfatti sulla nostra interpellanza riguardo la pericolosità della pista ciclabile in via Biella, dovuta al transito di biciclette che sfrecciano a velocità elevata. L'assessore ai lavori pubblici ha dimostrato attenzione al problema e sarà potenziata la cartellonistica.

Mentre sull'interpellanza che chiedeva di attivare zone di raccolta degli oli esausti da cucina, l'amministrazione comunale per voce del vicesindaco Di Lanzo, ha dichiarato che non attiverà il servizio e non aderirà alla convenzione, seppur in scadenza al 31/12/2020, di COSRAB. Ci aspettavamo maggiore sensibilità e una risposta che tendesse ad avviare, anche sperimentalmente, una zona per la raccolta di questo tipo di rifiuto, come chiesto da tanti candelesi. Non si può affermare, come ha dichiarato Di Lanzo, di ritenere pericoloso raccogliere in strada questo rifiuto, paura risolvibile con strumenti di controllo quali le telecamere".