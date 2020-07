Sulle tracce di Sandrùn

Disse Totò alla propria compagna, la giornalista Franca Faldini: «Al mio funerale sarà bello assai perché ci saranno parole, paroloni, elogi, mi scopriranno un grande attore: perché questo è un bellissimo Paese in cui, però, per venire riconosciuti in qualcosa bisogna morire.». Un concetto spesso confermato dalle vicende di molti uomini abili, anzitutto artisti, che, svalutati da vivi, sono stati riconosciuti e amati da morti, proprio come fu per il Principe della risata. Anche la storia locale è ricca di artisti che seppur valenti vennero compresi solo dopo la morte, e lo stesso Biellese, forse un po’ tardivamente, risponde alla regola tramite il curioso caso di un vasto e poliedrico genio che, additato come ubriacone e vagabondo da vivo, venne dimenticato per oltre un quarantennio dalla scomparsa: Franceschino Barbera, alias Sandrùn, un uomo ammantato di una leggenda popolare che, pur favorendone la notorietà durante la breve vita e attività, portò a grandi equivoci dopo che venne a mancare ancor giovane. Una figura che solo di recente ha iniziato a riemergere nella memoria biellese a un livello più alto, e oltre ogni incomprensione.

Nato il 10 marzo 1927 a Sordevolo, figlio illegittimo, venne registrato con il cognome da nubile della madre Ernesta, Pozzo, già sposata al capomastro Lorenzo Barbera, spesso in Francia per lavoro, e madre di cinque figli, dalla quale fu affidato alla nonna paterna, Bianca Rubino detta Candeila, che accettò il nipotino crescendolo con amore. Il padre era noto in paese come Cravùn. Dopo appena tre anni la nonna morì, e Franceschino fu portato dalla madre al Cottolengo e all’ orfanotrofio di Biella, dove restò fino a dodici anni, tornando a Sordevolo presso una sorella e riallacciando i rapporti con la famiglia materna ottenendo finalmente il cognome Barbera. Nel 1940, tredicenne e detto Franceschino dell’ Elvo, fece da aiutante in un alpeggio sopra Oropa, presso l’ allevatore Tòni del Fatin, e in seguito fu per due anni garzone alla cascina dei Cucco al Monte Piazzo di Biella, arrivandovi scalzo e godendo di ospitalità, cure e un ambiente sereno, ove disegnò e intagliò il legno, omaggiando il vecchio amico Toni, ricordandolo con affetto e ponendolo al centro di un’ arte che omaggiava quel mondo di alpigiani che stava scomparendo. Nel 1943 tornò a Sordevolo e si unì ai partigiani con il nome di battaglia Sandrùn, approfittando del molto tempo per disegnare ritraendo i compagni o modellando creta. Magro, con espressivi occhi scuri, assai riservato circa l’ infanzia e la vita privata e vicino agli «ultimi» che come lui vivevano ai margini, era visto come irascibile, impulsivo, esagerato, mutevole, bislacco, schivo, solitario e con una buona parlantina.

Dopo la guerra, deciso a fare l’ artista conservando come nome d’ arte quello ricevuto dai partigiani, si trasferì a Biella gettandosi nelle sculture, divenendo noto sia per il talento quanto come bohémienne. Visse e lavorò in una stanza offerta dal PCI, i cui dirigenti, entusiasti per una testa di Lenin da lui realizzata, gli proposero un corso di scultura: Sandrùn scelse lo studio di un noto scultore di Milano, ma vi rimase per breve tempo poiché l’ artista sostenne che «il ragazzo non aveva nulla da imparare.». Privo di istruzione scolastica, fu un autodidatta talentuoso, scelse come modello la natura e studiò grandi geni come Leonardo e Michelangelo, che molto influenzarono le sue prime opere, in cui evidenziava con forza l’ anatomia. Presso il marmista Caneparo e il formatore in gesso Bertagnolio, suoi amici, e nel freddo studio al Bottalino di Biella disegnò, pitturò, modellò, incise e fece studi di anatomia e letture varie. Un giorno, nella bottega di Caneparo, volle modellare un’ enorme statua di creta che però si schiantò contro una stanzetta in cui il marmista restò imprigionato per ore. Passava le estati all’ aperto, disegnando sul campo, e nel 1947 modellò nel magazzino dei Bertagnolio in Piazza Duomo un grande crocifisso che svelò il suo piglio artistico. Accolto in ospedale nello stesso periodo per problemi reumatici dovuti alla sua vita spartana, iniziò a ritrarre gli altri pazienti, abitudine che preservò in futuro, oltre che amici e conoscenti: i vari ritratti furono sempre precisi, e nel caso dei malati esprimevano rispetto per il soggetto e la sua sofferenza. Realizzò anche molti autoritratti, famosi furono quello realizzato durante la Resistenza partigiana con olio su tela in stile caravaggesco, e un altro di poco tempo dopo, dalla forte tecnica. Si diede alla matita, al pastello, al carboncino, all’ incisione, alla pittura e alla scultura, eternandosi in autoritratti che lo mostravano in varie fasi della vita, aiutandosi con uno specchio a snodo di sua invenzione. Cliente abituale di bar e osterie spesso squattrinato, sorpreso più volte la mattina molto presto a dormire nei fienili delle cascine, mostrava i suoi lavori agli avventori che poi ritraeva in veloci e sorprendenti ritratti. A chi gli diceva che per teoria, pratica e mancanza di conoscenza dell’ arte attuale fosse antiquato dava rabbiosamente del Satana, aggiungendo che gli si voleva rubare l’ anima. Sempre attento agli emarginati, li tratteggiò con realismo nello sconforto e nella solitudine, in gesti quotidiani, catturando l’ atmosfera dell’ epoca e i tratti di chi si aggirava in città: «Ho letto il messaggio di Dio sulle nuvole, e l’ ho saputo scrivere sulla creta con il linguaggio degli uomini.». Partecipe della vita culturale biellese, frequentò artisti come Pippo Pozzi, Epifanio Pozzato e Giancarlo Cori e realizzò alcuni lavori in cartapesta per il carnevale che gli valsero ammirazione. Sentitamente credente, trattò più volte il tema della sofferenza nei crocifissi, nelle sindoni e nei disegni a matita del volto di Cristo.

Nel 1956 si trasferì a Biella, in via Italia, da Mariuccia Biancolillo, operaia tessile di sette anni più vecchia, la sola donna con cui ebbe un rapporto intenso e duraturo, stabile e sincero, che lo accudì, talvolta saldando pure i suoi conti. Due anni dopo i due conobbero l’ artista del gesso Erminio Corsi, che spesso si mise a disposizione di Sandrùn, che lo stimava come lavoratore prestante e ingegnoso. Alla fine degli Anni Cinquanta fu coinvolto in una serie di esperimenti di idraulica, talvolta eseguiti insieme a Corsi, che fecero clamore e mutarono la cucina di Mariuccia in un vero laboratorio. Dal 1960, in contatto con parroci e frati, si dedicò all’ arte sacra tra immagini della Madonna, santi e martiri, e mosso da esperienze mistiche accompagnate da visioni compì vari ritratti in stile satanico. Con il peggiorare della salute fu costretto a vari ricoveri e persino a rinunciare ai suoi pregevoli lavori di incisione a causa dei forti dolori alle mani. Visitò Torino con Corsi nel 1965 per vedere la Sindone, di cui eseguì molti ritratti, e l’ anno dopo, ospite in un convento a Biliemme, presso Vercelli, tratteggiò i frati e diede forma a un grande crocifisso tornando poi da Mariuccia e avvicinandosi al falegname Romeo Lorenzon, che lo invitò nel suo laboratorio. Dopo circa un quindicennio non facile a causa della sua indole ruvida e spigolosa, Mariuccia lo lasciò per sposare Corsi, rimanendo però amica dell’ artista sordevolese fino alla propria morte, che avvenne poco dopo. Inizialmente tra i due amici le cose non cambiarono, ma poi avvenne un attrito che seppur da poco li allontanò per sempre. Sempre più malato, alla fine del 1968 Sandrùn fu soccorso colto da polmonite da alcuni passanti in via Italia, e da allora fu spesso ricoverato in ospedale finché, il 24 luglio 1970, recatosi a pranzo in una rosticceria in Piazza Martiri della Libertà, si sentì male e morì. Aveva appena quarantatré anni. Il vecchio amico Corsi custodì con cura tutto ciò che era rimasto di lui, tra libri, quaderni di appunti, diari, disegni, quadri e sculture.

Trattato in vita come un barbone, un pazzo, un ottuso, un selvatico, un vagabondo ed un ubriacone, per lungo tempo, dopo la sua sepoltura al cimitero in Via dei Tigli a Biella, il Bellese si dimenticò di Sandrùn ad eccezione di pochi suoi amici e dei collezionisti. Chi lo conobbe sostenne invece che era stato vittima dei suoi committenti, che giocando sulla sua lontananza dalle mode e dai circoli lo trattavano come fenomeno da baraccone in un’ assurda campagna pubblicitaria in cambio di pochi spiccioli. Solo decenni più tardi, con la pubblicazione di due biografie firmate rispettivamente da Lorenzo Greggio e Bruno Pozzato e da Luigina Furlan, lo spettacolo teatrale di Carlo Ceccon tenutosi nel 2008 e la mostra a Pollone curata da Gian Mario Tha nel 2013, finalmente si iniziò la sua riscoperta e rivalutazione da parte della collettività. Il comune di Sordevolo provvide persino ad accogliere la sua salma presso il proprio cimitero. La vita di Sandrùn fu breve, intensa, colorata e focosa, e la sua morte in un caldo pomeriggio di luglio sotto un porticato fu altrettanto singolare. Fu un ragazzo sfortunato a cui però la vita aveva concesso una rara capacità creativa, e prima di andarsene fece in tempo a trasmettere alla sua gente centinaia di opere meravigliose, alcune delle quali andarono perdute. Aveva un carattere certamente duro e curioso, da vero montanaro, e come ogni genio volle farsi notare riuscendoci splendidamente per mezzo di tracce indelebili. Oggi, un passo alla volta, la sua figura sta ricevendo il giusto riconoscimento oltre i vari pregiudizi da parte dei suoi contemporanei, divenendo oggetto di analisi e stima ad alto livello. Le sue opere sono sempre più divulgate, tra i suoi paesaggi riprodotti con il carboncino, gli acquerelli e la china, ritraenti una natura in movimento con nembi vorticosi, messi agitate dal vento dirompente; le incisioni, primi tra tutti l’ autoritratto «Satana resta con me» e il «Montone», molto accurati; i disegni e i bronzi dedicati a Margherita, detta Merdulata per l’ abitudine di raccogliere gli escrementi dei cavalli in strada per ricavare combustibile, nobilitandone l’ immagine; le statue bronzee della Filatrice, simbolo dell’ operosità biellese, e della Catlinin, posta al cimitero di Callabiana e dedicata a Caterina Forgnone, semplice e lineare, effige di una donna «antica» delle valli locali, la cui realizzazione causò intense discussioni tra lui e l’ architetto Mauro Vercellotti, suo buon amico; i ritratti in bronzo, pregevoli e intensi, di cui Erminio Corsi conservò i gessi eseguiti nel 1968; le raffigurazioni degli ubriachi, con l’ inseparabile fiasco di vino, forse il soggetto più celebrato; il crocifisso del 1947, rimasto per anni nel magazzino dei Bertagnolio e ora collocato nella chiesa Vergine Pellegrina di Oropa, al Villaggio Lamarmora; la celeberrima Madonna del piumino, a Bagneri, commissionata dall’ omonima associazione e inizialmente destinata alla cima al Monte Mars, il cui gesso, formato nello Studio Bertagnolio, rimase per oltre trent’ anni in un garage, ora conservato al Duomo di Biella. Ma è soprattutto recandosi fisicamente nei luoghi in cui visse e si formò, tra baite e alpeggi della Valle dell’ Elvo, ove sono tuttora custodite molte sue opere, piccole per dimensioni ma grandi per bellezza, si può davvero avvertire la sua inesauribile eco e quella della sua arte.