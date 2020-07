Da lunedì asfaltature ad Occhieppo Inferiore ed Occhieppo Superiore

Gli interventi di ripristino dei manti bituminosi stradali al km 0+800 della Strada Provinciale 401 di San Clemente ad Occhieppo Inferiore, e nel tratto compreso tra il km 2+900 ed al km 3+000 della SP 500 Valle Elvo sul territorio di Occhieppo Superiore, prenderanno il via alle 7 di lunedì 27 luglio e, ad eccezione dei giorni festivi, proseguiranno fino al 7 agosto, nella fascia oraria 7-18.

In questo periodo, sui tratti indicati saranno in vigore il senso unico alternato regolato da movieri, il divieto di sosta ed il limite di 30 Km/h in prossimità dei cantieri.