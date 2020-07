Virtus Biella, anche Alice Frascarolo ha detto sì

Alice Frascarolo ha prolungato il contratto che la lega alla Prochimica Virtus Biella. Tris per la banda che in diverse occasioni si è "prestata" al ruolo di centrale. Due stagioni or sono è infatti risultata fondamentale dopo l'infortunio della compagna Irene Zecchini. Un'altra conferma importante per il club di Chiavazza che si avvia alla riconferma dello scacchiere già collaudato. Ecco il comunicato della società del presidente Nicolò Pizzato. "Il club è lieto di annunciare il proseguimento del rapporto con la giocatrice Alice Frascarolo anche per la prossima stagione 2020/2021. Per Frasca la Virtus non è solo una squadra ma “una seconda famiglia”. Insomma dopo due stagioni anche Alice rimane “stregata” dal nostro mondo, dalle emozioni che si vivono, dal cuore che si getta sempre oltre l’ostacolo. Ogni volta che si scende sul parquet. Quando si indossa la maglietta nerofucsia targata Prochimica. In bocca al lupo Frasca!”.

Le parole di Alice Frascarolo. “Sono assolutamente contenta di poter iniziare questo nuovo percorso e soprattutto di poter essere ancora in Virtus per il mio terzo anno, speravo in questo rinnovo e fortunatamente c’è stato! Giocare in B1 per me è un grandissimo onore ed è tutta esperienza che mi porterò dietro per sempre. Per me la Virtus non è solo la squadra in cui gioco a pallavolo o una semplice palestra, è una seconda famiglia, a partire in primis dalle mie compagne fino ad arrivare al nostro numeroso e caloroso pubblico. Mi auguro di rivedere presto il palazzetto pieno di gente a tifare per noi. Colombo-Ube? Sicuramente questo nuovo binomio è stata una delle ragioni più importanti a farmi scegliere di restare a Chiavazza. Ho bei ricordi dei due anni passati, in primis la promozione ma secondo me c’era la necessità di portare un cambiamento di questo tipo.

Ube la conosco già e ho avuto la fortuna di giocarci assieme, saprà sicuramente portare tanta energia all’interno della squadra mentre coach Colombo mi ha fatto fin da subito un’ottima impressione. Ho grandi aspettative.Certo, mi aspetto tanto lavoro duro in palestra che spero ci gratifichi per quanto riguarda il campionato! Conosco la mia squadra e sono certa che dalla prima all’ultima abbiamo tanta voglia di fare e di metterci in gioco, prenderci un piccolo riscatto da quest’ultimo campionato non andato nei migliori dei modi e come ci aspettavamo. Detto ciò, non vedo l’ora di iniziare. Questa “pausa forzata” è sicuramente servita a recuperare tutte le energie possibili per iniziare al 100%. Sono carica e che questa nuova stagione ci porti tante soddisfazioni”.

Il commento del ds Elena Ubezio. “Sono molto felice di avere ancora con noi Alice "Frasca”, anche per l'anno prossimo, per diversi motivi, in primis per la sua versatilità. Sono certa che abbia tutte le carte in regola per giocare nel suo ruolo in tante altre realtà ma lei ha scelto di rimanere con noi, nel roster che coach Colombo ha a disposizione per affrontare il campionato di B1. Non sarà quindi un ruolo da protagonista ma la Società e tutti i tifosi sanno bene quanto si sia sempre fatta trovare pronta, nelle stagioni precedenti, ogni qual volta sia stata chiamata in causa, anche nei momenti più delicati. Nonostante sia con noi già da tre anni, è doveroso ricordare che è ancora molto giovane (classe 2000), quindi sono anche certa che un anno allenata da Stefano Colombo le farà fare un ulteriore salto di qualità, prezioso per il suo futuro”.