Due campi di Padel a disposizione degli sportivi in via Liguria a Biella. Da oggi si può giocare

A Biella si può giocare a Padel ai campi di via Liguria. La Paco, società che ha in gestione la struttura, comunica che da venerdì 24 Luglio sarà possibile usufruire dei campi da Padel situati all’interno della complesso comunale.

"Iniziamo l'attività dopo aver risolto la parte burocratica -precisa Cosimo Napolitano-. Da oggi il Padel è a disposizione dei cittadini". Si tratta di due campi a struttura fissa coperta ma apribile ai lati e possono essere utilizzati 12 mesi all'anno.

"I nostri referenti sono Nicolò Campagnolo e Alessandro Pillepich -conclude Napolitano-, in attesa della collaborazione tecnica di Padel Factory, per noi di grande valore. Purtroppo il responsabile è bloccato in Argentina per l'emergenza Covid. Lo stiamo aspettando".

Gli orari del Padel seguono i medesimi della struttura. Le prenotazioni sono attive su app Sportclubby alla pagina TENNIS E PADEL COMUNALE BIELLA.